Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Александра Олейникова: результат матча 30 мая, счёт 2:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Александру Олейникову
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла украинку Александру Олейникову (65-я в рейтинге) со счётом 6:5, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Александра Олейникова
65
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Олейниковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». За выход в четвертьфинал соревнований она поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко — Мэдисон Киз.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Калинская рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко тоже играет. LIVE!
Live
Калинская рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко тоже играет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android