Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Александру Олейникову
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла украинку Александру Олейникову (65-я в рейтинге) со счётом 6:5, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Д. Шнайдер
Александра Олейникова
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Олейниковой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». За выход в четвертьфинал соревнований она поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко — Мэдисон Киз.
