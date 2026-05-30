Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло – Захари Свайда, результат матча 30 мая 2026, счет 2:3, 3-й круг Ролан Гаррос – 2026

Франсиско Серундоло проиграл 85-й ракетке мира в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026
26-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло не смог выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив американцу Захари Свайде (85-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Франсиско Серундоло
26
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 6 3
6 		6 3 4 6
             
Захари Свайда
85
США
Захари Свайда
З. Свайда

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Захари Свайда выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Франсиско Серундоло сделал в игре 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 2026 Захари Свайда сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли.

