Франсиско Серундоло проиграл 85-й ракетке мира в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026
26-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло не смог выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив американцу Захари Свайде (85-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Франсиско Серундоло
Захари Свайда
Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. За время матча Захари Свайда выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Франсиско Серундоло сделал в игре 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 2026 Захари Свайда сыграет с итальянским теннисистом Флавио Коболли.
