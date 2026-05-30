Главная Теннис Новости

Ива Йович — Наоми Осака: результат матча 30 мая, счёт 1:2, 3-й круг Ролан Гаррос

Наоми Осака обыграла Иву Йович в третьем круге «Ролан Гаррос»
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла американку Иву Йович (17-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Ива Йович
17
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 4
7 7 		6 3 6
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. В её рамках Осака 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Йович четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Наоми Осака встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Дарья Касаткина (Австралия).

