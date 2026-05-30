Наоми Осака обыграла Иву Йович в третьем круге «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла американку Иву Йович (17-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. В её рамках Осака 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Йович четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Наоми Осака встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Дарья Касаткина (Австралия).