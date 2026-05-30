Наоми Осака обыграла Иву Йович в третьем круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла американку Иву Йович (17-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
17
Ива Йович
И. Йович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 3
|6
16
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. В её рамках Осака 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Йович четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Наоми Осака встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Дарья Касаткина (Австралия).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00
-
10:52
-
10:37
-
10:24
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:41
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
05:54
-
02:47