Диана Шнайдер во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала на ТБШ

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянка обыграла украинскую теннисистку Александру Олейникову в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 6:5, 6:1.

Дебют Шнайдер в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема» состоялся в 2024 году, когда россиянка вышла в эту стадию турнира на Открытом чемпионате США.

За право выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Диана Шнайдер поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада) — Мэдисон Киз (США).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.