Диана Шнайдер во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала на ТБШ

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянка обыграла украинскую теннисистку Александру Олейникову в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 6:5, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Александра Олейникова
65
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

Дебют Шнайдер в 1/8 финала на турнирах «Большого шлема» состоялся в 2024 году, когда россиянка вышла в эту стадию турнира на Открытом чемпионате США.

За право выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Диана Шнайдер поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада) — Мэдисон Киз (США).

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

