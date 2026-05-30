Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: после вылета Синнера у Рублёва появился шанс, который надо использовать

Кафельников: после вылета Синнера у Рублёва появился шанс, который надо использовать
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Андрея Рублёва на успешное выступление на Открытом чемпионате Франции – 2026.

«Если в этот раз Рублёв не пройдёт стадию четвертьфинала – не знаю, надо ли ему вообще продолжать. Сейчас, после вылета Янника Синнера, теоретически турнир может выиграть кто угодно, и у Андрея звёздный час, который надо использовать. Как я понимаю, Рублёв в верхней части сетки, а все сильные – Новак Джокович (серб уже покинул розыгрыш турнира. – Прим. «Чемпионата»), Александр Зверев – в нижней части. Этот шанс Рублёву надо использовать. Либо сейчас, либо точно никогда», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

Ранее Рублёв вышел в 1/8 финала турнира, где ему предстоит сыграть с чехом Якубом Меншиком.

Материалы по теме
Калинская рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко тоже играет. LIVE!
Live
Калинская рвётся в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко тоже играет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android