Кафельников: после вылета Синнера у Рублёва появился шанс, который надо использовать

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Андрея Рублёва на успешное выступление на Открытом чемпионате Франции – 2026.

«Если в этот раз Рублёв не пройдёт стадию четвертьфинала – не знаю, надо ли ему вообще продолжать. Сейчас, после вылета Янника Синнера, теоретически турнир может выиграть кто угодно, и у Андрея звёздный час, который надо использовать. Как я понимаю, Рублёв в верхней части сетки, а все сильные – Новак Джокович (серб уже покинул розыгрыш турнира. – Прим. «Чемпионата»), Александр Зверев – в нижней части. Этот шанс Рублёву надо использовать. Либо сейчас, либо точно никогда», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

Ранее Рублёв вышел в 1/8 финала турнира, где ему предстоит сыграть с чехом Якубом Меншиком.