«Не знаю, что она сказала обо мне перед матчем». Шнайдер — о высказываниях Олейниковой

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала высказывания украинки Александры Олейниковой, которые она сделала перед их матчем третьего круга на «Ролан Гаррос» — 2026. Шнайдер обыграла украинку со счётом 6:5, 6:1.

«Я не знаю, что Олейникова сказала про меня перед матчем. Не имею понятия. Я даже не видела, что было много охраны вокруг нашего корта. Я была сосредоточена на теннисе», – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За право выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» – 2026 Диана Шнайдер поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада) — Мэдисон Киз (США).