«Что-то щёлкнуло на этой неделе». Шнайдер — о выходе в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла украинку Александру Олейникову (65-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Александра Олейникова
«Очень тяжелые кондиции, жарко. Горжусь собой, что показала хороший теннис и закрыла матч в двух сетах. Думаю, что-то щёлкнуло во мне и в моей игре на этой неделе. Всё хорошо работает», — передаёт слова Олейниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
За выход в четвертьфинал соревнований Диана Шнайдер поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада) — Мэдисон Киз (США).
