Шнайдер отреагировала на критику со стороны Олейниковой за участие в турнире в России

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала факт, что перед матчем в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 её соперница украинка Александра Олейникова резко критиковала её за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», финансируемом компанией «Газпром».
«Слова про моё участие в турнире, который организовал Газпром? Это был выставочный турнир в моей родной стране. Я давно не видела близких и родителей. Это была возможность выступить перед своими друзьями и близкими. Я ей воспользовалась. Что касается скриншотов в соцсетях, которые она показала, я не знаю, что она нашла. Не буду это комментировать», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 мая 2026
