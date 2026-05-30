Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2026. На этом турнире её лучшим результатом был второй круг.

В третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову (65-я в рейтинге) со счётом 6:5, 6:1. Ранее 22-летняя россиянка только один раз выходила во вторую неделю «Большого шлема» – на US Open — 2024.

За выход в четвертьфинал соревнований Диана поспорит с победительницей матча Виктория Мбоко — Мэдисон Киз.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая Арину Соболенко.