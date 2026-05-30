Шнайдер: мне неинтересно, что говорит Олейникова. Не вижу смысла тратить на это энергию

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала факт, что перед матчем в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 её соперница украинка Александра Олейникова резко критиковала её за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», финансируемом компанией «Газпром», а также за якобы лайки политических постов.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
— Как удалось абстрагироваться от шума вокруг, который создался после слов соперницы в твой адрес?
— Мне что-то рассказывали, но мне было это неинтересно. Мне неинтересно, что она говорит. Не слежу за пресс-конференциями других игроков, я не трачу на это время, занимаюсь своими делами. Смысла тратить энергию на просмотр и чтение чужих слов не вижу, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 мая 2026
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00