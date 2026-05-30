Шнайдер: мне неинтересно, что говорит Олейникова. Не вижу смысла тратить на это энергию

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала факт, что перед матчем в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 её соперница украинка Александра Олейникова резко критиковала её за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», финансируемом компанией «Газпром», а также за якобы лайки политических постов.

— Как удалось абстрагироваться от шума вокруг, который создался после слов соперницы в твой адрес?

— Мне что-то рассказывали, но мне было это неинтересно. Мне неинтересно, что она говорит. Не слежу за пресс-конференциями других игроков, я не трачу на это время, занимаюсь своими делами. Смысла тратить энергию на просмотр и чтение чужих слов не вижу, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.