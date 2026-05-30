Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер: я здесь, чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях

Диана Шнайдер: я здесь, чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер воздержалась от политических высказываний после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

В третьем круге Шнайдер со счётом 7:5, 6:1 обыграла украинку Александру Олейникову, которая перед их матчем публично критиковала её за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», а также лайки в социальных сетях якобы политических постов.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Александра Олейникова
65
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

«Я здесь, чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях. Наслаждаюсь атмосферой и выходом во вторую неделю. Я ничего не буду говорить о ситуации в мире», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Шнайдер — впервые во второй неделе «Ролан Гаррос»! Россиянка выбила скандальную украинку
Шнайдер — впервые во второй неделе «Ролан Гаррос»! Россиянка выбила скандальную украинку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android