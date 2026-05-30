Диана Шнайдер: я здесь, чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер воздержалась от политических высказываний после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
В третьем круге Шнайдер со счётом 7:5, 6:1 обыграла украинку Александру Олейникову, которая перед их матчем публично критиковала её за участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», а также лайки в социальных сетях якобы политических постов.
«Я здесь, чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях. Наслаждаюсь атмосферой и выходом во вторую неделю. Я ничего не буду говорить о ситуации в мире», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
