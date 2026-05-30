Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг на «Ролан Гаррос»
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг на «Ролан Гаррос». Ранее Осака обыграла американку Иву Йович в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2026 со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
17
Ива Йович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 3
|6
16
Наоми Осака
Ранее Осака трижды выходила в третий круг на «Ролан Гаррос» в 2016, 2018 и 2019 годах. В прошлогоднем розыгрыше турнира она уступила в первом круге соревнований.
За право выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 Осака поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и представительницей Австралии Дарьей Касаткиной.
