Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг на «Ролан Гаррос». Ранее Осака обыграла американку Иву Йович в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2026 со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Ранее Осака трижды выходила в третий круг на «Ролан Гаррос» в 2016, 2018 и 2019 годах. В прошлогоднем розыгрыше турнира она уступила в первом круге соревнований.

За право выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 Осака поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и представительницей Австралии Дарьей Касаткиной.