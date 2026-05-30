Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере вышла в четвёртый круг на «Ролан Гаррос». Ранее Осака обыграла американку Иву Йович в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2026 со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Ива Йович
17
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 4
7 7 		6 3 6
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Ранее Осака трижды выходила в третий круг на «Ролан Гаррос» в 2016, 2018 и 2019 годах. В прошлогоднем розыгрыше турнира она уступила в первом круге соревнований.

За право выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2026 Осака поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и представительницей Австралии Дарьей Касаткиной.

