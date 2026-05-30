Ирина Хромачёва и Анастасия Децюк проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в паре
Поделиться
Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и представительницы Чехии Анастасии Децюк не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге соревнований они уступили норвежско-американскому дуэту Улрикке Эйкери и Куинн Глисон со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Анастасия Децюк
Ирина Хромачёва
А. Децюк И. Хромачёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон
Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Хромачёва и Децюк четыре раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Эйкери и Глисон один эйс, семь двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Эйкери и Глисон сыграют с Габриэлой Дабровски из Канады и Луизой Стефани из Бразилии.
Комментарии
- 30 мая 2026
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00