Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Децюк/Ирина Хромачёва — Улрикке Эйкери/Куинн Глисон: результат матча 30 мая, счёт 1:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Ирина Хромачёва и Анастасия Децюк проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в паре
Комментарии

Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и представительницы Чехии Анастасии Децюк не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге соревнований они уступили норвежско-американскому дуэту Улрикке Эйкери и Куинн Глисон со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2026, суббота. 13:10 МСК
Анастасия Децюк
Чехия
Анастасия Децюк
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Децюк И. Хромачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 1
6 5 		6 6
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Куинн Глисон
США
Куинн Глисон
У. Эйкери К. Глисон

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Хромачёва и Децюк четыре раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Эйкери и Глисон один эйс, семь двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Эйкери и Глисон сыграют с Габриэлой Дабровски из Канады и Луизой Стефани из Бразилии.

Календарь Открытого чемпионата Франции - 2026
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Людмила Самсонова и Беатрис Хаддад-Майя вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android