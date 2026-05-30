Ирина Хромачёва и Анастасия Децюк проиграли во втором круге «Ролан Гаррос» в паре

Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и представительницы Чехии Анастасии Децюк не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2026. Во втором круге соревнований они уступили норвежско-американскому дуэту Улрикке Эйкери и Куинн Глисон со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В её рамках Хромачёва и Децюк четыре раза подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Эйкери и Глисон один эйс, семь двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Эйкери и Глисон сыграют с Габриэлой Дабровски из Канады и Луизой Стефани из Бразилии.