Калинская — Осорио: россиянка уверенно выиграла первый сет в третьем круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, в Париже продолжается турнир «Ролан Гаррос» — 2026. В рамках игрового дня играют 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и представительница Колумбии Камила Осорио, занимающая 86-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Камила Осорио.

Счёт личных встреч Осорио и Калинской 2-1 в пользу Камилы. Она побеждала Анну на траве Уимблдона-2021 (1:6, 6:0, 6:4) и на харде Пекина-2025 (6:1, 4:6, 6:4). Россиянка же была сильнее на харде Гвадалахары-2022 (6:4, 6:1).

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая Арину Соболенко.