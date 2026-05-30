Майя Хвалинска — третья теннисистка в истории Польши в 1/8 финала на «РГ»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска стала третьей представительницей Польши в истории, которой удалось выйти в 1/8 финала на «Ролан Гаррос», сообщает Opta Ace. Хвалинска обыграла гречанку Марию Саккари в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2026 со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

Ранее в 1/8 финала на «Ролан Гаррос» выходили экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска и шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек.

За право выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2026 Хвалинска поспорит с победительницей встречи Диан Парри (Франция) – Аманда Анисимова (США).

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.