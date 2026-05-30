Диана Шнайдер, «РГ»-2026: результаты 30 мая, следующая соперница, путь до титула
Сегодня, 30 мая, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер провела матч третьего круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Дианы Шнайдер. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Результаты Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/64 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:1;
- 1/32 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (7:3), 6:1;
- 1/16 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 6:2.
Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Виктория Мбоко (Канада, 9)/Мэдисон Киз (США, 19).
Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:
- 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
- полуфинал: Кори Гауфф (США, 4).
- финал: Ига Швёнтек (Польша, 3).
Материалы по теме
Комментарии