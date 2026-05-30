Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер, «РГ»-2026: результаты 30 мая, следующая соперница, путь до титула

Диана Шнайдер, «РГ»-2026: результаты 30 мая, следующая соперница, путь до титула
Комментарии

Сегодня, 30 мая, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер провела матч третьего круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Дианы Шнайдер. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/64 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:1;
  • 1/32 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (7:3), 6:1;
  • 1/16 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Виктория Мбоко (Канада, 9)/Мэдисон Киз (США, 19).

Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:

  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
  • полуфинал: Кори Гауфф (США, 4).
  • финал: Ига Швёнтек (Польша, 3).
Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Шнайдер — впервые во второй неделе «Ролан Гаррос»! Россиянка выбила скандальную украинку
Шнайдер — впервые во второй неделе «Ролан Гаррос»! Россиянка выбила скандальную украинку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android