Диана Шнайдер, «РГ»-2026: результаты 30 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 30 мая, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер провела матч третьего круга основной сетки «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Дианы Шнайдер. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:1;

1/32 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (7:3), 6:1;

1/16 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 6:2.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) — Виктория Мбоко (Канада, 9)/Мэдисон Киз (США, 19).

Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026: