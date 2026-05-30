«Очень разочарован собой». Де Минор — о поражении от Якуба Меншика на «РГ»

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с чехом Якубом Меншиком (6:0, 2:6, 2:6, 3:6).
– Это очень разочаровывает. Упущенная возможность. Просто отпустил ситуацию, позволил ему вернуться в матч, а потом снова столкнулся с тем, что происходило со мной в последний месяц. Не смог выбраться из этого замкнутого круга.
Это совсем не похоже на меня, и я очень разочарован собой. При любых обстоятельствах это тот матч, который обязан был находить способ выиграть. Он вышел после тяжёлой физической битвы. Я был максимально свежим. Так что, да, это просто нехорошо.
– Когда вы говорите, что отпустили ситуацию, имеете в виду начало второго сета? И может ли это быть связано с тем, что у вас было не так много матчей в последнее время?
– Не знаю. То, что происходит со мной в последний месяц, раньше в моей карьере никогда не происходило. Я пытаюсь найти причины и решения, но это не те проблемы, с которыми сталкивался прежде. Наоборот, всю карьеру считал себя человеком, который никогда не отпускает добычу, никогда не сдаётся до самого конца. А сегодня просто не понимаю, что произошло, что изменилось. Я позволил ему вернуться в матч — и всё, — сказал де Минор на послематчевой пресс-конференции.
- 30 мая 2026
