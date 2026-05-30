Фото: эмоции Майи Хвалинской после победы над Саккари в третьем круге «Ролан Гаррос»

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска не смогла сдержать эмоций после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2026 над гречанкой Марией Саккари. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Мария Саккари
49
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
1 		6 6
         
Майя Хвалинска
114
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска

Фото: Скриншот трансляции

Хвалинска стала третьей представительницей Польши в Открытой эре, которая вышла в 1/8 финала на «Ролан Гаррос» вслед за Игой Швёнтек и Агнешкой Радваньской.

За право выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2026 Хвалинска поспорит с победительницей встречи Диан Парри (Франция) – Аманда Анисимова (США).

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.

