Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут во втором сете третьего круга «Ролан Гаррос

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская по ходу матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции — 2026 взяла медицинский тайм-аут. Прямо во время гейма судья Мария Чичак спустилась к теннисистке, отправила её на скамейку и вызвала врачей.

Фото: Скриншот из трансляции

Соперницей Калинской в третьем круге является представительница Колумбии Камила Осорио, занимающая 86-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Осорио и Калинской 2-1 в пользу Камилы. Она побеждала Анну на траве Уимблдона-2021 (1:6, 6:0, 6:4) и на харде Пекина-2025 (6:1, 4:6, 6:4). Россиянка же была сильнее на харде Гвадалахары-2022 (6:4, 6:1).

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.