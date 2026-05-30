Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут во втором сете третьего круга «Ролан Гаррос

Анна Калинская взяла медицинский тайм-аут во втором сете третьего круга «Ролан Гаррос
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская по ходу матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции — 2026 взяла медицинский тайм-аут. Прямо во время гейма судья Мария Чичак спустилась к теннисистке, отправила её на скамейку и вызвала врачей.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		0 4
3 		6 1
         
Камила Осорио
86
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио

Соперницей Калинской в третьем круге является представительница Колумбии Камила Осорио, занимающая 86-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Осорио и Калинской 2-1 в пользу Камилы. Она побеждала Анну на траве Уимблдона-2021 (1:6, 6:0, 6:4) и на харде Пекина-2025 (6:1, 4:6, 6:4). Россиянка же была сильнее на харде Гвадалахары-2022 (6:4, 6:1).

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
У Калинской 1:1 по сетам в 3-м круге «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко уже победила. LIVE!
Live
У Калинской 1:1 по сетам в 3-м круге «Ролан Гаррос» — 2026! Соболенко уже победила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android