Арина Соболенко с «баранкой» обыграла Дарью Касаткину и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (53-я в рейтинге) со счётом 6:0, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
53
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Соболенко один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В четвёртом круге соревнований Арина Соболенко сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00