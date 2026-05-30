Арина Соболенко — Дарья Касаткина: результат матча 30 мая, счёт 2:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Арина Соболенко с «баранкой» обыграла Дарью Касаткину и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2026. В третьем круге она обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (53-я в рейтинге) со счётом 6:0, 7:5.

30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Соболенко один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвёртом круге соревнований Арина Соболенко сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

