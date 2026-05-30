Наоми Осака стала третьей японкой со 100 матчами в основной сетке ТБШ
Поделиться
Для 16-й ракетки мира японской теннисистки Наоми Осаки матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 стал сотым в карьере на турнирах «Большого шлема». Она сыграла с американкой Ивой Йович, которую одолела со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
17
Ива Йович
И. Йович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 3
|6
16
Наоми Осака
Н. Осака
Осака стала третьей японкой после Кимико Датэ и Ай Сугиямы, сыгравшей 100 матчей на турнирах «Большого шлема».
В следующем круге Наоми Осака сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:48
-
11:11
-
11:00