Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака стала третьей японкой со 100 матчами в основной сетке ТБШ

Наоми Осака стала третьей японкой со 100 матчами в основной сетке ТБШ
Комментарии

Для 16-й ракетки мира японской теннисистки Наоми Осаки матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 стал сотым в карьере на турнирах «Большого шлема». Она сыграла с американкой Ивой Йович, которую одолела со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 12:10 МСК
Ива Йович
17
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 4
7 7 		6 3 6
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Осака стала третьей японкой после Кимико Датэ и Ай Сугиямы, сыгравшей 100 матчей на турнирах «Большого шлема».

В следующем круге Наоми Осака сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
«Выглядит нелепо». Вызывающие наряды Осаки на «Ролан Гаррос» привели в восторг не всех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android