Наоми Осака стала третьей японкой со 100 матчами в основной сетке ТБШ

Для 16-й ракетки мира японской теннисистки Наоми Осаки матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 стал сотым в карьере на турнирах «Большого шлема». Она сыграла с американкой Ивой Йович, которую одолела со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4.

Осака стала третьей японкой после Кимико Датэ и Ай Сугиямы, сыгравшей 100 матчей на турнирах «Большого шлема».

В следующем круге Наоми Осака сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин завершится 6 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Соболенко.