Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Камила Осорио, результат матча 30 мая 2026, счёт 2:1, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Калинская обыграла Осорио и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла соперницу из Колумбии Камилу Осорио, занимающую в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 0:6, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 2
         
Камила Осорио
86
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио

По ходу матча Калинская подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Осорио сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге Калинская сразится с победительницей матча между Кори Гауфф и Анастасией Потаповой.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
Калинская пробилась в 4-й круг «РГ»-2026! Соболенко и Шнайдер тоже победили. LIVE!
Live
Калинская пробилась в 4-й круг «РГ»-2026! Соболенко и Шнайдер тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android