Калинская обыграла Осорио и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла соперницу из Колумбии Камилу Осорио, занимающую в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 0:6, 6:2.

По ходу матча Калинская подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Осорио сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге Калинская сразится с победительницей матча между Кори Гауфф и Анастасией Потаповой.