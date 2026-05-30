Калинская обыграла Осорио и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла соперницу из Колумбии Камилу Осорио, занимающую в мировом рейтинге 86-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 0:6, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Анна Калинская
Камила Осорио
По ходу матча Калинская подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Осорио сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В четвёртом круге Калинская сразится с победительницей матча между Кори Гауфф и Анастасией Потаповой.
