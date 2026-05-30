Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коболли — о финале Лиги чемпионов: буду болеть за самый лучший матч в истории

Коболли — о финале Лиги чемпионов: буду болеть за самый лучший матч в истории
Комментарии

14-я ракетка мира Флавио Коболли после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв американца Лёнера Тьена (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 6:3, рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Приближается финал Лиги чемпионов. Моя первая страсть — футбол, так что я буду болеть… Даже не знаю, за кого…

Я видел на трибунах болельщиков обоих клубов. Вы за кого‑то болеете?
— Я занимался футболом до тенниса и играл вместе с Калафьори — он сейчас в «Арсенале». Но я люблю «ПСЖ», потому что обожаю Луиса Энрике. Так что сегодня буду болеть за самый лучший матч в истории — с кучей голов. Посмотрим, что будет сегодня. И, пожалуйста, хочу сегодня выспаться. Так что осторожнее, — сказал Коболли в интервью на корте.

Материалы по теме
Флавио Коболли вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Лёнера Тьена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android