Коболли — о финале Лиги чемпионов: буду болеть за самый лучший матч в истории

14-я ракетка мира Флавио Коболли после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв американца Лёнера Тьена (18-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2, 6:3, рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ».

— Приближается финал Лиги чемпионов. Моя первая страсть — футбол, так что я буду болеть… Даже не знаю, за кого…

— Я видел на трибунах болельщиков обоих клубов. Вы за кого‑то болеете?

— Я занимался футболом до тенниса и играл вместе с Калафьори — он сейчас в «Арсенале». Но я люблю «ПСЖ», потому что обожаю Луиса Энрике. Так что сегодня буду болеть за самый лучший матч в истории — с кучей голов. Посмотрим, что будет сегодня. И, пожалуйста, хочу сегодня выспаться. Так что осторожнее, — сказал Коболли в интервью на корте.