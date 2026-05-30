Аманда Анисимова проиграла 92-й ракетке мира в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 уступила сопернице из Франции Диан Парри, занимающей в мировом рейтинге 92-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (3:10).
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:25 МСК
Диан Парри
Аманда Анисимова
По ходу матча Парри сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Анисимова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Парри сразится с польской теннисисткой Майей Хвалинской, являющейся 114-й ракеткой мира.
