Диан Парри — Аманда Анисимова, результат матча 30 мая 2026, счёт 2:1, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Аманда Анисимова проиграла 92-й ракетке мира в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 уступила сопернице из Франции Диан Парри, занимающей в мировом рейтинге 92-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (3:10).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:25 МСК
Диан Парри
92
Франция
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 10
3 		6 6 3
         
Аманда Анисимова
6
США
По ходу матча Парри сделала 10 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Анисимова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Парри сразится с польской теннисисткой Майей Хвалинской, являющейся 114-й ракеткой мира.

