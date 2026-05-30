Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты на 30 мая, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 30 мая, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Соболенко до дебютного титула в Париже.

Результаты Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2.

1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь,1) — Эльза Жакемо (Франция) — 7:5, 6:2.

1/16 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:0, 7:5.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» – 2026:

1/8 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Наоми Осака (Япония, 16).

Потенциальный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» — 2026:

1/4 финала: Виктория Мбоко (Канада, 9);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4);

Финал: Мирра Андреева (Россия, 8).