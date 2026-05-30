Энди Роддик заявил, что Бен Шелтон может войти в топ-3 теннисистов

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик спрогнозировал карьеру американского теннисиста Бена Шелтона.

«Следующая версия Бена, которая, как мне кажется, действительно может войти в топ‑3-5, — это версия, способная при необходимости продлевать розыгрыши и хотя бы проверить на прочность этот вариант в игре против соперника.

Он никогда не должен начинать с того, что даёт сопернику ритм. Это была ошибка, которую я совершал миллион раз, верно? Но если это не работает, а у нас есть четыре сета, чтобы разобраться с этим, давайте посмотрим, сможем ли мы «нагрузить» соперника физически. Потому что Бен — настоящий боец», — приводит слова Роддика Tennis365.