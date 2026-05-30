Берреттини вырвал победу у Комесаньи на тай-брейке в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Аргентины Франсиско Комесанью, занимающего в мировом рейтинге 102-е место. Встреча спортсменов продолжалась 5 часов 16 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7: 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 14:45 МСК
105
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6 4
|6
|7 15
|
|7
|7 7
|4
|6 13
102
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
По ходу матча Берреттини подал навылет 20 раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Комесанья сделал также 20 эйсов, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Берреттини сыграет с победителем матча между Хуан-Мануэлем Серундоло и Мартином Ландалусом.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:11