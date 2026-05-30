Берреттини вырвал победу у Комесаньи на тай-брейке в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Аргентины Франсиско Комесанью, занимающего в мировом рейтинге 102-е место. Встреча спортсменов продолжалась 5 часов 16 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7: 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13).

По ходу матча Берреттини подал навылет 20 раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Комесанья сделал также 20 эйсов, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Берреттини сыграет с победителем матча между Хуан-Мануэлем Серундоло и Мартином Ландалусом.