Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини — Франсиско Комесанья, результат матча 30 мая 2026, счёт 3:2, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Берреттини вырвал победу у Комесаньи на тай-брейке в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Аргентины Франсиско Комесанью, занимающего в мировом рейтинге 102-е место. Встреча спортсменов продолжалась 5 часов 16 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7: 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 14:45 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 6 4 6 7 15
6 3 		7 7 7 4 6 13
             
Франсиско Комесанья
102
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

По ходу матча Берреттини подал навылет 20 раз, сделал три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. Комесанья сделал также 20 эйсов, допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Берреттини сыграет с победителем матча между Хуан-Мануэлем Серундоло и Мартином Ландалусом.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android