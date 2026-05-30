Калинская: жара меня прибила. Было плохо на 8,5 из 10, даже говорить не могла
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала, что на её игру сильно повлияла жара.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
24
Анна Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|2
86
Камила Осорио
«Жара меня прибила. Мне стало плохо ещё в первом сете, почувствовала головокружение и слабость. Хорошо, что получилось его выиграть. Потом решила освежиться, но совсем не помогло. Во втором сете на 4:0 я уже отпустила ситуацию, потому что мне было плохо, вызвала физио.
По шкале было плохо на 8,5 из 10. Рада, что удалось победить и собраться на третий сет. Помогла судья, потому что она спросила, как я себя чувствую, потому что уже говорить не могла. Мне принесли кучу льда, воды и электролитов», — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
