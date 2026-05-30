Зигемунд/Звонарёва прошли в третий круг парного «Ролан Гаррос» — 2026 на снятии соперниц

Дуэт немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвой вышел в третий круг парного «Ролан Гаррос» — 2026 из-за снятия соперниц, француженок Диан Парри и Фионы Ферро.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2026, суббота. 20:15 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Фиона Ферро
Диан Парри
Сегодня, 30 мая, Парри вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, сенсационно обыграв шестую ракетку мира американку Аманду Анисимову (6:3, 4:6, 7:6 (10:3)).

В следующем круге Зигемунд/Звонарёва сразятся с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес.

Парный женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня. Действующими победительницами турнира являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, обыгравшие в финале Анну Данилину и Александру Крунич.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (парный, ж)
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
