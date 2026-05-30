Зигемунд/Звонарёва прошли в третий круг парного «Ролан Гаррос» — 2026 на снятии соперниц
Поделиться
Дуэт немецкой теннисистки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонарёвой вышел в третий круг парного «Ролан Гаррос» — 2026 из-за снятия соперниц, француженок Диан Парри и Фионы Ферро.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
30 мая 2026, суббота. 20:15 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
Фиона Ферро
Диан Парри
Ф. Ферро Д. Парри
Сегодня, 30 мая, Парри вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, сенсационно обыграв шестую ракетку мира американку Аманду Анисимову (6:3, 4:6, 7:6 (10:3)).
В следующем круге Зигемунд/Звонарёва сразятся с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес.
Парный женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня. Действующими победительницами турнира являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини, обыгравшие в финале Анну Данилину и Александру Крунич.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
20:55
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15
-
13:45
-
13:42
-
13:30