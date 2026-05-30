Маттео Берреттини эмоционально отреагировал на свой выход в 1/8 «Ролан Гаррос» — 2026

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о своём выходе в четвертый круг «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6 (7:3), 5:7: 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13)).

— Что вы сейчас чувствуете?

— Не знаю. Я просто так рад и так благодарен этой невероятной команде! Они — часть моей семьи. Вон там мой брат, мы вместе выросли, играя в теннис. Эта невероятная толпа, которая поддерживала меня на жаре, под солнцем, когда я проигрывал два сета… Мы боролись до конца этого матча, ребята. Спасибо вам.

— Мы ожидали, что дойдёте до дойдёте до 1/8 финала, когда приехали сюда на прошлой неделе?

— Нет, нет. Я очень этому рад. Моя команда знает, что была проделана большая работа. Мы хорошо поработали над ментальной и физической составляющими, чтобы вернуться сюда и наслаждаться таким событием. И это то, о чём я говорил себе по ходу матча: заслуживаю быть здесь. Если бы проиграл матч, было бы очень больно, но при этом я бы стал частью великой битвы. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить свою семью и вообще всех, кто со мной работает, — сказал Берреттини в интервью на корте после матча.