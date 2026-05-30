Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини эмоционально отреагировал на свой выход в 1/8 «Ролан Гаррос» — 2026

Маттео Берреттини эмоционально отреагировал на свой выход в 1/8 «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о своём выходе в четвертый круг «Ролан Гаррос» — 2026 после победы над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6 (7:3), 5:7: 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13)).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 14:45 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 6 4 6 7 15
6 3 		7 7 7 4 6 13
             
Франсиско Комесанья
102
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

— Что вы сейчас чувствуете?
— Не знаю. Я просто так рад и так благодарен этой невероятной команде! Они — часть моей семьи. Вон там мой брат, мы вместе выросли, играя в теннис. Эта невероятная толпа, которая поддерживала меня на жаре, под солнцем, когда я проигрывал два сета… Мы боролись до конца этого матча, ребята. Спасибо вам.

— Мы ожидали, что дойдёте до дойдёте до 1/8 финала, когда приехали сюда на прошлой неделе?
— Нет, нет. Я очень этому рад. Моя команда знает, что была проделана большая работа. Мы хорошо поработали над ментальной и физической составляющими, чтобы вернуться сюда и наслаждаться таким событием. И это то, о чём я говорил себе по ходу матча: заслуживаю быть здесь. Если бы проиграл матч, было бы очень больно, но при этом я бы стал частью великой битвы. Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить свою семью и вообще всех, кто со мной работает, — сказал Берреттини в интервью на корте после матча.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android