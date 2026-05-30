Моиз Куаме — Алехандро Табило, результат матча 30 мая 2026, счёт 1:3, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Табило обыграл Куаме и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
36-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Франции Моиза Куаме, занимающего в мировом рейтинге 316-е место, и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11:9).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 17:15 МСК
Моиз Куаме
318
Франция
Моиз Куаме
М. Куаме
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 6 9
4 		6 6 7 11
             
Алехандро Табило
36
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

По ходу матча Куаме сделал 12 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Табило подал навылет 17 раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 17.

В следующем круге Табило сразится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Брэндоном Накашимой.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
