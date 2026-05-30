Табило обыграл Куаме и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
36-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Франции Моиза Куаме, занимающего в мировом рейтинге 316-е место, и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча спортсменов продолжалась 3 часа 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11:9).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 17:15 МСК
318
Моиз Куаме
М. Куаме
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|6 9
|
|6
|6
|7 11
36
Алехандро Табило
А. Табило
По ходу матча Куаме сделал 12 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Табило подал навылет 17 раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 17.
В следующем круге Табило сразится с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Брэндоном Накашимой.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
21:28
-
21:13
-
21:06
-
20:55
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15