Кори Гауфф — Анастасия Потапова, результат матча 30 мая 2026, счёт 1:2, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Потапова в трёх сетах обыграла Гауфф и сразится с Калинской в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла действующую чемпионку турнира американку Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге четвёртое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 4
4 		7 7 6
         
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

По ходу матча Гауфф подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Потапова сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге соперницей Потаповой станет россиянка Анна Калинская (24-я ракетка мира).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
«Всё ради спонсоров». Теннисистка на «РГ» жутко травмировалась, налетев на рекламный щит
