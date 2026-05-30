Потапова в трёх сетах обыграла Гауфф и сразится с Калинской в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграла действующую чемпионку турнира американку Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге четвёртое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
4
Кори Гауфф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|4
|
|7 7
|6
30
Анастасия Потапова
По ходу матча Гауфф подала навылет один раз, сделала три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Потапова сделала один эйс, допустила восемь двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В следующем круге соперницей Потаповой станет россиянка Анна Калинская (24-я ракетка мира).
