Хуан-Мануэль Серундоло обыграл Мартина Ландалуса в шестичасовом матче на «Ролан Гаррос»
Поделиться
56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Испании Мартина Ландалуса, занимающего в мировом рейтинге 69-е место, и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча продолжалась 5 часов 58 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:15 МСК
56
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|7 7
|6 4
|7 10
|
|7 9
|6 4
|7 7
|6 8
69
Мартин Ландалус
М. Ландалус
По ходу матча Серундоло сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Ландалус подал навылет шесть раз, сделал восемь двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 17.
В следующем круге Серундоло-младший сразится с итальянцем Маттео Берреттини.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
21:28
-
21:13
-
21:06
-
20:55
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22
-
15:14
-
15:12
-
14:58
-
14:58
-
14:15