Хуан-Мануэль Серундоло обыграл Мартина Ландалуса в шестичасовом матче на «Ролан Гаррос»

56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Испании Мартина Ландалуса, занимающего в мировом рейтинге 69-е место, и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча продолжалась 5 часов 58 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8).

По ходу матча Серундоло сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Ландалус подал навылет шесть раз, сделал восемь двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 17.

В следующем круге Серундоло-младший сразится с итальянцем Маттео Берреттини.