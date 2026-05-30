Хуан-Мануэль Серундоло — Мартин Ландалус, результат матча 30 мая 2026, счёт 3:2, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Хуан-Мануэль Серундоло обыграл Мартина Ландалуса в шестичасовом матче на «Ролан Гаррос»
56-я ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мануэль Серундоло в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Испании Мартина Ландалуса, занимающего в мировом рейтинге 69-е место, и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча продолжалась 5 часов 58 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:15 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7 7 6 4 7 10
4 		7 9 6 4 7 7 6 8
             
Мартин Ландалус
69
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус

По ходу матча Серундоло сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Ландалус подал навылет шесть раз, сделал восемь двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 17.

В следующем круге Серундоло-младший сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
