Главная Теннис Новости

«Жоао проявил невероятную зрелость на корте». Хенмэн — о матче Фонсеки с Джоковичем

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн высказался о матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 между сербом Новаком Джоковичем и бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в пользу бразильского теннисиста.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Он должен насладиться этим моментом. Жоао проявил невероятную зрелость на корте — и то, как он играл, и то, как говорил после матча, причём в день рождения своей мамы. Имею в виду, такое даже придумать нельзя. Не знаю, кто пишет для него сценарии, но они отличные.

Думаю, это было просто невероятно — то, что он смог продолжать демонстрировать спортивные способности в той области, которая… У меня были некоторые сомнения насчёт его физической формы и общей подвижности», — приводит слова Хенмэна Tennis365.

