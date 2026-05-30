Потапова прокомментировала победу над Гауфф в борьбе за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

30-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свою победу в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026 над Кори Гауфф (4:6, 7:6 (7:1), 6:4), благодаря чему вышла в 1/8 турнира.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
– У меня сейчас нет слов. Невероятно счастлива. Коко – настоящая чемпионка, я очень её уважаю. Очень горжусь собой, что выстояла, боролась до последнего очка.

– Это стало самой большой победой в вашей карьере?
– Думаю, у меня и раньше они были, но, конечно, эту я бы определённо поставила в топ-3, — сказала Потапова в интервью на корте после матча.

В следующем круге Потапова сразится с российской теннисисткой Анной Калинской.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
