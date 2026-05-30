Наоми Осака высказалась о предстоящей встрече с Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопрос о предстоящем матче с первой ракеткой мира Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Это уже третий раз в этом сезоне, когда будешь играть против Арины Соболенко. Мне было интересно, какие главные уроки ты извлекла из двух предыдущих встреч с ней?

— Честно говоря, не знаю. Я как‑то даже… Этого не знала, так что… Не знаю. Живём один раз, что уж там. Мне кажется, неплохо сыграла против неё в Мадриде. Просто сдала позиции во втором и третьем сете. Надеюсь, теперь получится сохранить стабильность и продолжать играть агрессивно. Что будет, то будет, — сказала Осака на пресс-конференции.