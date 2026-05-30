Матч Серундоло и Ландалуса стал третьим по продолжительности на «Ролан Гаррос» с 1996 года
Поделиться
Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 между аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло и испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй стал третьим по продолжительности на этом турнире с 1996 года. Встреча соперников продолжалась 5 часов 58 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8) в пользу Серундоло.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:15 МСК
56
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|7 7
|6 4
|7 10
|
|7 9
|6 4
|7 7
|6 8
69
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Рекорд по длительности матчей на Открытом чемпионате Франции принадлежит Фабрису Санторо и Арно Клеману в первом круге в 2004 году (6 часов 33 минуты). Второе по данному показателю место занимает встреча Лоренцо Джустино и Корентена Муте в стартовом матче турнира (6 часов 5 минут, 2020 год).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
22:47
-
22:23
-
21:28
-
21:13
-
21:06
-
20:55
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22