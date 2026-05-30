Матч Серундоло и Ландалуса стал третьим по продолжительности на «Ролан Гаррос» с 1996 года

Матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2026 между аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло и испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй стал третьим по продолжительности на этом турнире с 1996 года. Встреча соперников продолжалась 5 часов 58 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8) в пользу Серундоло.

Рекорд по длительности матчей на Открытом чемпионате Франции принадлежит Фабрису Санторо и Арно Клеману в первом круге в 2004 году (6 часов 33 минуты). Второе по данному показателю место занимает встреча Лоренцо Джустино и Корентена Муте в стартовом матче турнира (6 часов 5 минут, 2020 год).