Надаль: побить мой рекорд «Ролан Гаррос» сложнее, чем Джоковича с «Большими шлемами»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказал мнение, что его рекорд с 14 титулами на «Ролан Гаррос» будет сложнее побить, чем достижение Новака Джоковича с 24 трофеями «Большого шлема».

«Я думаю, что побить мой рекорд в 14 титулов на «Ролан Гаррос» будет сложнее, чем рекорд Джоковича в 24 турнира «Большого шлема». Если бы мне пришлось ставить деньги, я бы сказал, что потребуется больше времени, чтобы превзойти 14 побед на «Ролан Гаррос», чем 24 победы на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Надаля We love tennis.

Рафаэль Надаль выиграл 14 титулов на «Ролан Гаррос» (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).