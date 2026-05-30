Виктория Мбоко — Мэдисон Киз, результат матча 30 мая 2026, счёт 1:2, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Киз обыграла Мбоко и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет со Шнайдер
19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв представительницу Канады Викторию Мбоко, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 20:25 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 5
6 		5 7
         
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз

По ходу матча Мбоко сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Киз ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Киз сразится с россиянкой Дианой Шнайдер, ранее обыгравшей украинку Александру Олейникову.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
"Не думала о том, кто на противоположной стороне". Шнайдер ― после победы на «РГ»
