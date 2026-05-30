Киз обыграла Мбоко и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет со Шнайдер
Поделиться
19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв представительницу Канады Викторию Мбоко, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 20:25 МСК
9
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|5
|
|5
|7
19
Мэдисон Киз
М. Киз
По ходу матча Мбоко сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Киз ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге Киз сразится с россиянкой Дианой Шнайдер, ранее обыгравшей украинку Александру Олейникову.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
22:47
-
22:23
-
21:28
-
21:13
-
21:06
-
20:55
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17
-
16:12
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:53
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:22