Киз обыграла Мбоко и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, где сыграет со Шнайдер

19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв представительницу Канады Викторию Мбоко, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 7:5.

По ходу матча Мбоко сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. Киз ни разу не подала навылет, сделала шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Киз сразится с россиянкой Дианой Шнайдер, ранее обыгравшей украинку Александру Олейникову.