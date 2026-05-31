Беккер: Уимблдон — следующая большая цель Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер похвалил серба Новака Джоковича после матча третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в пользу бразильского теннисиста.

«Невероятная демонстрация боевого духа со стороны Новака в 39 лет — с соперником, который на 20 лет его моложе. Жоао — отличный игрок, к тому же с яркой личностью. Он проявил уважение к Новаку. О нём ещё много будут говорить. Сам Новак перед турниром не знал, в какой он форме и сможет ли играть матчи. Благодаря этому матчу стало ясно, что он в форме.

Уимблдон не такой требовательный с точки зрения физических нагрузок. Это его следующая большая цель, и после выступлений на этой неделе у него есть все шансы завоевать там титул», — приводит слова Беккера We love tennis.