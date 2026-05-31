Беккер: Уимблдон — следующая большая цель Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер похвалил серба Новака Джоковича после матча третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в пользу бразильского теннисиста.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|7
|7
|
|6
|3
|5
|5
«Невероятная демонстрация боевого духа со стороны Новака в 39 лет — с соперником, который на 20 лет его моложе. Жоао — отличный игрок, к тому же с яркой личностью. Он проявил уважение к Новаку. О нём ещё много будут говорить. Сам Новак перед турниром не знал, в какой он форме и сможет ли играть матчи. Благодаря этому матчу стало ясно, что он в форме.
Уимблдон не такой требовательный с точки зрения физических нагрузок. Это его следующая большая цель, и после выступлений на этой неделе у него есть все шансы завоевать там титул», — приводит слова Беккера We love tennis.
- 31 мая 2026
-
01:05
-
00:57
-
00:32
-
00:30
-
00:18
-
00:16
-
00:06
- 30 мая 2026
-
23:49
-
23:39
-
23:39
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
22:47
-
22:23
-
21:28
-
21:13
-
21:06
-
20:55
-
20:32
-
20:24
-
20:03
-
19:46
-
18:36
-
18:16
-
18:05
-
17:42
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:46
-
16:30
-
16:26
-
16:17