Теннис Новости

Беккер: Уимблдон — следующая большая цель Джоковича

Беккер: Уимблдон — следующая большая цель Джоковича
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер похвалил серба Новака Джоковича после матча третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5 в пользу бразильского теннисиста.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Жоао Фонсека
30
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 7 7
6 		6 3 5 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Невероятная демонстрация боевого духа со стороны Новака в 39 лет — с соперником, который на 20 лет его моложе. Жоао — отличный игрок, к тому же с яркой личностью. Он проявил уважение к Новаку. О нём ещё много будут говорить. Сам Новак перед турниром не знал, в какой он форме и сможет ли играть матчи. Благодаря этому матчу стало ясно, что он в форме.

Уимблдон не такой требовательный с точки зрения физических нагрузок. Это его следующая большая цель, и после выступлений на этой неделе у него есть все шансы завоевать там титул», — приводит слова Беккера We love tennis.

«Не знаю, сыграю ли здесь в следующем году». Джокович — после вылета с «Ролан Гаррос»
