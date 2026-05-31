Теннис Новости

«Никогда не хочется проигрывать одинаково». Гауфф — о вылете с «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от австрийки Анастасии Потаповой (6:4, 6:7 (1:7), 4:6) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 4
4 		7 7 6
         
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

В вашей карьере было много успехов — вы умели выигрывать матчи, даже когда играли не в лучшей форме. Это одна из ваших сильных сторон. Интересно, чувствовали ли вы сегодня, что всё равно можете добиться победы, даже если игра не шла? Что в итоге не позволило вам выиграть этот матч?
— Думаю, я проиграла так же, как в Риме, и это, по‑моему, нехорошо. Никогда не хочется проигрывать одинаково два раза подряд. И мне кажется, в Мадриде было примерно то же самое — я проиграла похожим образом. Одно дело просто проиграть, но сегодня… Сражалась. Боролась изо всех сил. Но, по‑моему, в ключевые моменты я играла не так, как хотела, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

