«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 30 мая

В четверг, 30 мая, на грунтовых кортах Парижа продолжился розыгрыш «Ролан Гаррос» — 2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины. Третий круг. Результаты матчей 30 мая:

Ива Йович (США, 17) — Наоми Осака (Япония, 16) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 4:6;

Мария Саккари (Греция) — Майя Хвалинска (Польша, Q) – 6:1, 3:6, 2:6;

Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Австралия) – 6:0, 7:5;

Анна Калинская (Россия, 22) — Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 0:6, 6:2;

Диан Парри (Франция) — Аманда Анисимова (США, 6) – 6:3, 4:6, 7:6 (10:3);

Виктория Мбоко (Канада, 9) — Мэдисон Киз (США, 19) – 3:6, 7:5, 5:7;

Кори Гауфф (США, 4) — Анастасия Потапова (Австрия, 28) – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.