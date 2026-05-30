Главная Теннис Новости

Определились пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин

Сегодня, 30 мая, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга, по результатам которых окончательно стали известны имена теннисисток, которые сыграют в 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сложившихся пар четвёртого круга Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» – 2026, женщины. Пары 1/8 финала

  • Марта Костюк (Украина) – Ига Швёнтек (Польша);
  • Сорана Кырстя (Румыния) – Ван Синьюй (Китай);
  • Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария);
  • Мирра Андреева (Россия) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария);
  • Арина Соболенко (Беларусь) – Наоми Осака (Япония);
  • Майя Хвалинска (Польша) – Диан Парри (Франция);
  • Анастасия Потапова (Австрия) – Анна Калинская (Россия);
  • Мэдисон Киз (США) – Диана Шнайдер (Россия).
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Все новости RSS

