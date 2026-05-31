В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 в одиночном разряде сыграют четверо россиян

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции — 2026 в одиночном разряде сыграют четыре российских теннисиста.

В мужской сетке из россиян остался только Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 13-е место. Его соперником в следующем круге станет чех Якуб Меншик.

У женщин в 1/8 финала «Ролан Гаррос» сыграют три теннисистки: Мирра Андреева (восьмая ракетка мира), Диана Шнайдер (23-я), Анна Калинская (24-я). Андреева сразится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, Шнайдер — с американкой Мэдисон Киз, Калинская — с Анастасией Потаповой из Австрии.

Матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье, 31 мая.