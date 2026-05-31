Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Россия занимает первое место по числу сеяных в женской сетке «РГ»-2026 после 3-го круга
Россия занимает лидирующую позицию по числу сеяных теннисисток в женской сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 по итогам третьего круга. Своё участие в 1/8 финала турнира продолжат три российские спортсменки — Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Андреева играет на турнире в статусе восьмой сеяной, у Калинской 22-й номер посева, у Шнайдер — 25-й.

Второе место по данному показателю принадлежит Украине: после третьего круга «Ролан Гаррос» на турнире остались две сеяные теннисистки от этой страны — Элина Свитолина и Марта Костюк.

Матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос» начнутся в воскресенье, 31 мая. Андреева сразится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, Шнайдер — с американкой Мэдисон Киз, Калинская — с Анастасией Потаповой из Австрии.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
