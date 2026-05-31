Осака заявила, что на подготовку костюма на «Ролан Гаррос» уходит полтора года

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопрос о её костюмах на «Ролан Гаррос».

«У меня много встреч с Nike. Я не думаю, что люди осознают, сколько времени и усилий они вкладывают в каждый наряд. Они планируют это примерно за полтора года — и это как минимум. В течение года у нас проходит множество примерок, потому что вес может меняться, а ткань немного трансформироваться. В это вкладывается очень много усилий. Если вы спрашиваете о точном количестве примерок, я бы сказала, что как минимум четыре», — сказала Осака на пресс-конференции.