Арина Соболенко — девятая теннисистка, у которой 100+ побед в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала девятой спортсменкой, достигшей показателя в 100 побед в статусе лидера мирового женского тенниса с момента появления рейтинга WTA в 1973 году. В субботу, 30 мая, Арина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв австралийку Дарью Касаткину (6:0, 7:5).

Ранее подобной отметки достигали Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Крис Эверт, Серена Уильямс, Мартина Хингис, Моника Селеш, Ига Швёнтек и Жюстин Энен.

Соболенко дебютировала на первой строчке рейтинга WTA 11 сентября 2023 года.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. В прошлом году Соболенко дошла до финала, но проиграла Кори Гауфф.