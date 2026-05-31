Арина Соболенко — девятая теннисистка, у которой 100+ побед в статусе первой ракетки мира
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала девятой спортсменкой, достигшей показателя в 100 побед в статусе лидера мирового женского тенниса с момента появления рейтинга WTA в 1973 году. В субботу, 30 мая, Арина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв австралийку Дарью Касаткину (6:0, 7:5).
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 15:35 МСК
Ранее подобной отметки достигали Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Крис Эверт, Серена Уильямс, Мартина Хингис, Моника Селеш, Ига Швёнтек и Жюстин Энен.
Соболенко дебютировала на первой строчке рейтинга WTA 11 сентября 2023 года.
Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 6 июня. В прошлом году Соболенко дошла до финала, но проиграла Кори Гауфф.
