Жайме Фария — Фрэнсис Тиафо, результат матча 31 мая 2026, счёт 2:3, 3-й круг Ролан Гаррос — 2026

Фрэнсис Тиафо одержал волевую победу и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026 года. В матче третьего круга он одержал победу над португальцем Жайме Фарией, занимающим 115-ю строчку рейтинга. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2. Матч продлился 3 часа 59 минут.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 21:25 МСК
Жайме Фария
115
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 4 1 2
4 		6 2 7 7 6 6
             
Фрэнсис Тиафо
22
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

За время встречи Тиафо сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок, попадание первой подачи составило 54%, выигрыш первой подачи — 79%. Американец реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Фария сделал 26 эйсов, допустил семь двойных ошибок, попадание первой подачи составило 63%, выигрыш первой подачи — 68%. Португалец заработал девять брейк-пойнтов, из которых выиграл четыре.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Фрэнсис Тиафо встретится с итальянцем Маттео Арнальди (104-й номер мирового рейтинга АТР).

