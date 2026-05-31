Фрэнсис Тиафо одержал волевую победу и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

22-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026 года. В матче третьего круга он одержал победу над португальцем Жайме Фарией, занимающим 115-ю строчку рейтинга. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:1, 6:2. Матч продлился 3 часа 59 минут.

За время встречи Тиафо сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок, попадание первой подачи составило 54%, выигрыш первой подачи — 79%. Американец реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Фария сделал 26 эйсов, допустил семь двойных ошибок, попадание первой подачи составило 63%, выигрыш первой подачи — 68%. Португалец заработал девять брейк-пойнтов, из которых выиграл четыре.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Фрэнсис Тиафо встретится с итальянцем Маттео Арнальди (104-й номер мирового рейтинга АТР).