Определились пары 1/8 финала мужского одиночного «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, в ночь с 30 на 31 мая, в Париже завершился игровой день «Ролан Гаррос» — 2026 среди мужчин. В его рамках состоялись матчи третьего круга, по результатам которых окончательно стали известны имена теннисистов, которые сыграют в 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сложившихся пар четвёртого круга Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, мужчины. Пары 1/8 финала:
Рафаэль Ходар (Испания, 27) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);
Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — Александр Зверев (Германия, 2);
Якуб Меншик (Чехия, 26) — Андрей Рублёв (Россия, 11);
Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Жоао Фонсека (Португалия, 28);
Флавио Коболли (Италия, 10) — Захари Свайда (США);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Алехандро Табило (Чили);
Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Маттео Берреттини (Италия);
Фрэнсис Тиафо (США, 19) — Маттео Арнальди (Италия).
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.