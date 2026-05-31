Феликс Оже-Альяссим — Брендон Накашима, результат матча 30 мая 2026, счёт 3:1, 3-й круг; Ролан Гаррос 2026

Оже-Альяссим обыграл Накашиму в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026. В третьем круге он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6, (7:1).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2026, суббота. 21:50 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 7 7 7 7
7 		1 6 4 6 1
             
Брэндон Накашима
35
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

По ходу матча Оже-Альяссим сделал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Накашима подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с чилийцем Алехандро Табило.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

Мирра Андреева рвётся в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026! Ещё сыграет Рублёв. LIVE!
