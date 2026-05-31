Оже-Альяссим обыграл Накашиму в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2026. В третьем круге он обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6, (7:1).

По ходу матча Оже-Альяссим сделал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Накашима подал навылет восемь раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с чилийцем Алехандро Табило.

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Карлос Алькарас.